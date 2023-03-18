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18 марта, 12:53

«Оренбург» — «Спартак»: красно-белые уступают хозяевам после первого тайма

Виталий Косик
Корреспондент
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«Оренбург» — «Спартак».
Фото ФК «Спартак»

«Оренбург» дома обыгрывает «Спартак» после первого тайма в матче 20-го тура РПЛ — 2:0.

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Юрий Ковалев, забив гол 17-й минуте встречи с передачи Дмитрия Воробьева.

Преимущество «Оренбурга» удвоил форвард Дмитрий Воробьев, забив гол пяткой на 23-й минуте встречи с передачи Брайана Мансильи.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» — на 8-м.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:0
Спартак

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ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
3
22
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Зенит

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Квинси Промес

Спартак

 16
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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Краснодар

 9
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Александр Соболев

Спартак

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Торпедо М

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