«Урал» — «Динамо» Махачкала: составы команд на переходный матч РПЛ и ФНЛ

Стали известны составы «Урала» и махачкалинского «Динамо» на VK Видео переходный матч за право играть в РПЛ.

Встреча пройдет на «Екатерибург Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Урал»: Селихов, Богомольский, Мамин, Итало, Бегич, Малькевич, Железнов, Секулич, Ишков, Кордейру, Сунгатулин.

«Динамо»: Карабашев, Алибеков, Ахмедов, Сундуков, Табидзе, Аззи, Мрезиге, Джабраилов, Эль-Мубарик, Агаларов, Миро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.