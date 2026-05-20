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«Урал» — «Динамо» Махачкала: составы команд на переходный матч РПЛ и ФНЛ

Сергей Ярошенко

Стали известны составы «Урала» и махачкалинского «Динамо» на VK Видео переходный матч за право играть в РПЛ.

Встреча пройдет на «Екатерибург Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Урал»: Селихов, Богомольский, Мамин, Итало, Бегич, Малькевич, Железнов, Секулич, Ишков, Кордейру, Сунгатулин.

«Динамо»: Карабашев, Алибеков, Ахмедов, Сундуков, Табидзе, Аззи, Мрезиге, Джабраилов, Эль-Мубарик, Агаларов, Миро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

&laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала: онлайн-трансляция стыкового матча 20&nbsp;мая 2026 года.«Урал» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция первого стыкового матча
Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.
20 мая, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:1
Динамо Мх

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Урал
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«Урал» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция переходного матча РПЛ и ФНЛ

«Урал» — «Динамо» Махачкала: махачкалинцы открыли счет на 5-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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