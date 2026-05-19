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20 мая, 19:25

Махачкалинское «Динамо» победило «Урал» в Екатеринбурге: онлайн-трансляция первого стыкового матча

Первая переходная игра клубов РПЛ и ФНЛ.

Новое Ранее
20 мая, 19:27

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

20 мая, 19:26

Ответная игра состоится в Каспийске в субботу, 23 мая. Начало — 16:00 по московскому времени.

20 мая, 19:25

«Урал» уступил махачкалинскому «Динамо» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2026/27. Ответная встреча пройдет 23 мая.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.
20 мая, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:1
Динамо Мх

20 мая, 19:24

Махачкалинское «Динамо» на выезде обыграло «Урал»

90+5-я минута. Вот и все! Матч в Екатеринбурге окончен! Футболисты «Урала» в первом стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в РПЛ дома уступили махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственный мяч на пятой минуте забил Миро. В первом тайме лучше смотрелись гости, после перерыва — уральцы, но серьезных моментов у ворот Карабашева так и не создали.

20 мая, 19:23

90+4-я минута. Техника подвела Ишкова в чужой штрафной. Ему не удалось мяч подработать для дальнейшего удара.

20 мая, 19:21

90+3-я минута. Железнов обложил гостей стандартами в концовке. Динамовцы в очередной раз отбились после углового.

20 мая, 19:20

90+2-я минута. Четыре минуты добавлено ко второму тайму. Есть еще время у хозяев на ответный гол.

20 мая, 19:20

90+1-я минута. Мамин замыкал дальнюю штангу после углового, выиграл борьбу, но в створ не попал.

20 мая, 19:19

90-я минута. Иванисеня вышел на поле. Замена под угловой.

20 мая, 19:18

89-я минута. Карабашев уверенно сыграл на выходе после очередного аута. Тот же Железнов исполнял.

20 мая, 19:17

88-я минута. Еще и угловой в исполнении Железнова — динамовцы безупречны в обороне.

20 мая, 19:16

87-я минута. Железнов далеко ввел мяч из аута — заработал угловой.

20 мая, 19:15

86-я минута. 19 474 зрителя присутствуют на этом матче. Думается, что настроение у них не самое хорошее — любимцы не радуют.

20 мая, 19:13

84-я минута. Фол в атаке на Мубарике — свежий Марков на этот раз перестарался.

20 мая, 19:12

83-я минута. Опытный Марков вышел на поле вместо Секулича. Еще и Маргасов появился.

20 мая, 19:10

82-я минута. Вновь Ишков получил по ногам. На этот раз от Глушкова. И это желтая карточка.

20 мая, 19:10

81-я минута. Табидзе получил повреждение при игре Карабашева на выходе. Была небольшая медпауза.

20 мая, 19:09

80-я миута. Железнов сделал подачу на дальнюю штангу — воздух за динамовцами. Атака второй волной — Карабашев лишь вторым касанием зафиксировал мяч.

20 мая, 19:08

79-я минута. Сандрачук за фол на Ишкове получил желтую карточку. Нарушение около угла штрафной площади.

20 мая, 19:06

77-я минута. Удар от Ишкова, но не в створ. Он справа смещался к центру и бил с левой ноги в дальний угол.

20 мая, 19:05

76-я минута. Подача в чужой штрафной в исполнении Морозова — чересчур высоко. Удара не последовало.

20 мая, 19:04

75-я минута. Казалось бы только-только уральцы отбились после стандарта соперника, как тут же допустили потерю.

20 мая, 19:03

74-я минута. Малькевич сфолил на бровке на Аззи. Это первая в матче желтая карточка.

20 мая, 19:02

73-я минута. Хороший по силе удар Сунгатулина — и здесь защищающиеся заблокировали.

20 мая, 19:00

71-я минута. Недовольно свистят болельщики хозяев. Видимо, реагируя на не очень активные действия любимцев в центре поля.

20 мая, 18:58

69-я минута. Морозов вышел на поле у хозяев. Отправился отдыхать Богомольский.

20 мая, 18:57

69-я минута. Мастури вышел на замену. Миро отправился отдыхать. Сандрачук также появился на поле, Сундуков игру покинул.

20 мая, 18:57

68-я минута. Ишков в падении справа простреливал — ничего нового для гостей. Уверенно они обороняются.

20 мая, 18:56

67-я минута. Глушков потерял мяч около своей штрафной, атака доведена до удара. Богомольский ударил — динамовцы заблокировали.

20 мая, 18:54

65-я минута. Сильный пас вперед из глубины — Миро столь шустро не бегает. Мяч у Селихова.

20 мая, 18:54

64-я минута. Мрезиг в атаке заработал право на угловой. Корнер справа будет.

20 мая, 18:52

63-я минута. А теперь свисток звучит. Мубарик оказался на газоне после фола Богомольского. Нарушение в атаке.

20 мая, 18:50

61-я минута. Есть долгожданный удар в исполнении уральцев. После флангового паса Секулича пробил Лео Кордейро — рядом со штангой.

20 мая, 18:48

60-я минута. За голову держится Глушков — с ним столкнулся оппонент. В рамках борьбы — также свистка нет.

20 мая, 18:48

59-я минута. Теперь Секулич на газоне, но свистка рефери нет. Игра продолжается.

20 мая, 18:46

58-я минута. Джавада сбили почти что в центре поля. Сунгатулин сыграл грубовато, но карточки нет.

20 мая, 18:45

56-я минута. Джавад вышел на поле вместо Агаларова.

20 мая, 18:44

55-я минута. Богомольский и Алибеков столкнулись в штрафной площади дагестанского клуба. Речь о пенальти не идет. Серьезнее пострадал Егор. Медики приложили лед к голове футболиста.

20 мая, 18:43

53-я минута. Джавад переодевается у гостей. Вадим Евсеев готовит замену.

20 мая, 18:41

52-я минута. Аззи и Малькевич вдвоем в собственной штрафной оставили без мяча Аззи. Гости огрызнулись контратакой.

20 мая, 18:41

51-я минута. Вновь правый фланг более-менее активен у уральцев. Но ничего, кроме подачи в штрафную, они исполнить не могут.

20 мая, 18:38

49-я минута. Всей командой на своей трети поля футболисты махачкалинского клуба. Железнов справа сделал подачу — гости без проблем отбились.

20 мая, 18:36

47-я минута. Контроль мяча у уральцев есть, а с креативом сложности. Гости пока умело обороняются.

20 мая, 18:35

46-я минута. Второй тайм в Екатеринбурге стартовал. С центра поля мяч в игру ввели хозяева.

20 мая, 18:21

45+2 минута. Окончен первый тайм. Пока перевес команды РПЛ над командой ФНЛ очевиден. И это главное впечатление от первого тайма. Посмотрим, что придумает в перерыве Березуцкий. У Евсеева пока все по плану.

20 мая, 18:18

45+1 минута. Еще один голевой момент! Как думаете у кого? Конечно, у гостей! Гамид Агаларов затылком едва не срезал мяч в левый от Селихова угол — вратарь сумел перевести мяч на угловой.

20 мая, 18:18

45-я минута. Одну минуту добавил к первому тайму Антон Фролов.

20 мая, 18:15

43-я минута. Вот он! Первый удар «Урала» в матче, да еще в створ. Низом, не в самый угол, и потому легко сыграл этот мяч Никита Карабашев.

20 мая, 18:14

42-я минута. Сундуков на фланге неудачно принял мяч, и тот срикошетил ему в руку.

20 мая, 18:12

40-я минута. Пока все очень просто для гостей. Нет, силы они, конечно, тратят. Но умственной работы пока не особенно требуется — «Урал» просто не ставит таких задач. Примитивно.

20 мая, 18:10

38-я минута. И еще один угловой возле ворот Селихова. Кажется, пока «Урал» не понимает, как играть против этого «Динамо».

20 мая, 18:08

36-я минута. Штанга! Миро классно открылся на правый угол вратарской, и подрезал мяч головой в направлении дальнего угла после подачи углового. «Динамо» выглядит солидно.

20 мая, 18:03

31-я минута. Аззи открылся справа, убежал один на один с Селиховым, но не сумел того переиграть. Впрочем, вне игры.

20 мая, 18:02

29-я минута. Аззи блокировал удар с левой из пределов штрафной. Едва ли не первый шанс для удара у хозяев.

20 мая, 17:59

26-я минута. Аут с левого фланга. Это все у ворот «Динамо» происходит, уточним на всякий случай. Но где же голевые моменты? Ладно моменты, удары где? Пока банда Евсеева защищается отлично.

20 мая, 17:57

24-я минута. Удар от ворот «Динамо», хотя на крупном плане хорошо видно, что последним мяча коснулся игрок гостевой команды.

20 мая, 17:54

21-я минута. К середине тайма «Урал» поднажал. И гости постепенно вжимаются в штрфную площадь. Голевых моментов пока как не было, так и нет.

20 мая, 17:52

19-я минута. После подачи углового Ишкова справа, кто-то из игроков «Урала» требовал пенальти за попадание мяча в руку. Тут мы видим хорший повтор на котором игры рукой нет. Судья Фролов считает так же.

20 мая, 17:48

16-я минута. Хорошая передача справа в направлении рывка Кордейро, но принять такой мяч было сложно.

20 мая, 17:46

14-я минута. «Урал» вроде бы уверенно вернул себя в атаку, но сыграли уже почти 15 минут, а в штрафной противника он не был ни разу.

20 мая, 17:43

11-я минута. Аззи продирался в штрафную справа, но упустил мяч за лицевую линию.

20 мая, 17:40

9-я минута. Вот такие дела. Первая полноценная атака гостей — и 0:1.

20 мая, 17:38

7-я минута. Это было весело. Для Махачкалы, конечно. Селихову и Березуцкому вообще не до смеха. Сначала Мубарик пробил в перекладину из-за пределов штрафной, но! На добивании головой сыграл Аззи, и Селихов достал мяч... за линией ворот. Повторы, увы, ясной картины так и не дали.

20 мая, 17:37

6-я минута. Чудеса! Миро открыл счет в Екатеринбурге! Или бригада ВАР еще не закончила свою работу?

20 мая, 17:36

5-я минута. Хорошая передача низом в штрафную «Урала»! Лишь в подкате Малькевич смог прервать передачу.

20 мая, 17:35

4-я минута. Богомольский слева простреливал в направлении Секулича — передача была перехвачена.

20 мая, 17:34

2-я минута. «Урал» забрал мяч и пробует варианты проникновения в штрафную площади соперника.

20 мая, 17:32

Итак, все готово. Можем начинать. Первый тайм стартовал!

20 мая, 16:44

Состав махачкалинского «Динамо» на матч в Екатеринбурге

Стартовый состав: Карабашев, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Аззи, Сундуков, Мубарик, Мрезиг, Джабраилов, Миро, Агаларов.

Запасные: Т. Магомедов, Кагермазов, Сандрачук, Аларкон, Глушков, Ражаб, Джавад, Зинович, Сердеров, Мастури.

20 мая, 16:42

Состав «Урала» на матч с махачкалинским «Динамо»

Стартовый состав: Селихов, Малькевич, Итало, Бегич, Мамин, Сунгатулин, Лео, Ишков, Богомольский, Железнов, Секулич.

Запасные: Кузнецов, Малеев, Филипенко, Бардачев, Маргасов, Аюпов, Бондарев, Иванисеня, Арабачян, Карапузов, Морозов, Марков.

19 мая, 17:30

«Урал» — «Динамо»: потери

«Уралу» по состоянию здоровья не помогут защитники Егор Мосин и Дмитрий Прищепа, хавбеки Роман Акбашев и Евгений Харин.

У махачкалинского «Динамо» травмирован защитник Идар Шумахов.

19 мая, 17:25

«Урал» — «Динамо»: очные матчи

В последний раз команды встречались 20 лет назад в Первой лиге и дважды сыграли вничью — 1:1 в Махачкале и 0:0 — в Екатеринбурге. В первом матче уральцы вырвали ничью на 91-й минуте после гола Дениса Зубко. У хозяев на 74-й минуте с пенальти отличился Патрис Тонга.

В игре в Екатеринбурге «Динамо» добилось ничейного результата, несмотря на то что с четвертой минуты осталось в меньшинстве после удаления Игоря Удалого.

В сезоне-2005 команды обменялись домашними победами: «Урал» выиграл 2:0, «Динамо» — 2:1.

19 мая, 17:20

«Динамо»: результаты сезона в РПЛ

«Динамо» финишировало 14-м в итоговой таблице Премьер-лиги, набрав в 30 турах 26 очков. До 12-го места, которое позволяло избежать переходных матчей, команде не хватило трех очков. При этом махачкалинцы завалили концовку, выдав серию из девяти туров без побед — пять ничьих при четырех поражениях.

19 мая, 17:15

«Урал»: результаты сезона в ФНЛ

«Урал» финишировал в Лиге PARI на третьем месте, набрав в 34 турах 61 очко. Отставание от «Родины» и «Факела» составило семь очков. Уральская команда вполне могла финишировать выше, если бы обошлась без двух явных спадов.

В сентябре-октябре был отрезок, когда «Урал» выиграл лишь в одном матче из шести. С ноября, еще при Ромащенко, по начало марта, уже при Березуцком, у «Урала» был период с одной победой в восьми турах.

Также уральцы скомкали концовку — два поражения в трех последних матчах от «Шинника» (0:1) и «Черноморца» (1:2).

19 мая, 17:10

Где смотреть трансляцию матча «Урал» — «Динамо»

Матч «Урала» и махачкалинского «Динамо» в прямом эфире бесплатно покажут на платформе VK Видео в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

19 мая, 17:05

Дата, место и время начала матча «Урал» — «Динамо»

Матч команд Василия Березуцкого и Вадима Евсеева состоится в среду, 20 мая, в Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

19 мая, 17:00

В среду, 20 мая, «Урал» и махачкалинское «Динамо» сыграют в первом стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.

«Урал» завершил сезон в Лиге PARI на третьем месте, пропустив вперед «Родину» и «Факел». По ходу первенства уральцы сменили главного тренера. Если начинал сезон Мирослав Ромащенко, то с зимы командой руководит Василий Березуцкий.

Махачкалинское «Динамо» финишировало 14-м в РПЛ. В дагестанской команде также была смена тренера — в конце декабря вместо Хасанби Биджиева был назначен Вадим Евсеев. В трех первых турах под руководством нового главного тренера динамовцы одержали две победы, а потом на финише сезона выдали серию из девяти матчей без выигрышей.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Урал» — «Динамо». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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