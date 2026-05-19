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20 мая, 19:25
Махачкалинское «Динамо» победило «Урал» в Екатеринбурге: онлайн-трансляция первого стыкового матча
Первая переходная игра клубов РПЛ и ФНЛ.
Ответная игра состоится в Каспийске в субботу, 23 мая. Начало — 16:00 по московскому времени.
«Урал» уступил махачкалинскому «Динамо» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2026/27. Ответная встреча пройдет 23 мая.
Махачкалинское «Динамо» на выезде обыграло «Урал»
90+5-я минута. Вот и все! Матч в Екатеринбурге окончен! Футболисты «Урала» в первом стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в РПЛ дома уступили махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственный мяч на пятой минуте забил Миро. В первом тайме лучше смотрелись гости, после перерыва — уральцы, но серьезных моментов у ворот Карабашева так и не создали.
90+4-я минута. Техника подвела Ишкова в чужой штрафной. Ему не удалось мяч подработать для дальнейшего удара.
90+3-я минута. Железнов обложил гостей стандартами в концовке. Динамовцы в очередной раз отбились после углового.
90+2-я минута. Четыре минуты добавлено ко второму тайму. Есть еще время у хозяев на ответный гол.
90+1-я минута. Мамин замыкал дальнюю штангу после углового, выиграл борьбу, но в створ не попал.
89-я минута. Карабашев уверенно сыграл на выходе после очередного аута. Тот же Железнов исполнял.
86-я минута. 19 474 зрителя присутствуют на этом матче. Думается, что настроение у них не самое хорошее — любимцы не радуют.
82-я минута. Вновь Ишков получил по ногам. На этот раз от Глушкова. И это желтая карточка.
81-я минута. Табидзе получил повреждение при игре Карабашева на выходе. Была небольшая медпауза.
80-я миута. Железнов сделал подачу на дальнюю штангу — воздух за динамовцами. Атака второй волной — Карабашев лишь вторым касанием зафиксировал мяч.
79-я минута. Сандрачук за фол на Ишкове получил желтую карточку. Нарушение около угла штрафной площади.
77-я минута. Удар от Ишкова, но не в створ. Он справа смещался к центру и бил с левой ноги в дальний угол.
76-я минута. Подача в чужой штрафной в исполнении Морозова — чересчур высоко. Удара не последовало.
75-я минута. Казалось бы только-только уральцы отбились после стандарта соперника, как тут же допустили потерю.
71-я минута. Недовольно свистят болельщики хозяев. Видимо, реагируя на не очень активные действия любимцев в центре поля.
69-я минута. Мастури вышел на замену. Миро отправился отдыхать. Сандрачук также появился на поле, Сундуков игру покинул.
68-я минута. Ишков в падении справа простреливал — ничего нового для гостей. Уверенно они обороняются.
67-я минута. Глушков потерял мяч около своей штрафной, атака доведена до удара. Богомольский ударил — динамовцы заблокировали.
65-я минута. Сильный пас вперед из глубины — Миро столь шустро не бегает. Мяч у Селихова.
63-я минута. А теперь свисток звучит. Мубарик оказался на газоне после фола Богомольского. Нарушение в атаке.
61-я минута. Есть долгожданный удар в исполнении уральцев. После флангового паса Секулича пробил Лео Кордейро — рядом со штангой.
60-я минута. За голову держится Глушков — с ним столкнулся оппонент. В рамках борьбы — также свистка нет.
58-я минута. Джавада сбили почти что в центре поля. Сунгатулин сыграл грубовато, но карточки нет.
55-я минута. Богомольский и Алибеков столкнулись в штрафной площади дагестанского клуба. Речь о пенальти не идет. Серьезнее пострадал Егор. Медики приложили лед к голове футболиста.
52-я минута. Аззи и Малькевич вдвоем в собственной штрафной оставили без мяча Аззи. Гости огрызнулись контратакой.
51-я минута. Вновь правый фланг более-менее активен у уральцев. Но ничего, кроме подачи в штрафную, они исполнить не могут.
49-я минута. Всей командой на своей трети поля футболисты махачкалинского клуба. Железнов справа сделал подачу — гости без проблем отбились.
47-я минута. Контроль мяча у уральцев есть, а с креативом сложности. Гости пока умело обороняются.
46-я минута. Второй тайм в Екатеринбурге стартовал. С центра поля мяч в игру ввели хозяева.
45+2 минута. Окончен первый тайм. Пока перевес команды РПЛ над командой ФНЛ очевиден. И это главное впечатление от первого тайма. Посмотрим, что придумает в перерыве Березуцкий. У Евсеева пока все по плану.
45+1 минута. Еще один голевой момент! Как думаете у кого? Конечно, у гостей! Гамид Агаларов затылком едва не срезал мяч в левый от Селихова угол — вратарь сумел перевести мяч на угловой.
43-я минута. Вот он! Первый удар «Урала» в матче, да еще в створ. Низом, не в самый угол, и потому легко сыграл этот мяч Никита Карабашев.
40-я минута. Пока все очень просто для гостей. Нет, силы они, конечно, тратят. Но умственной работы пока не особенно требуется — «Урал» просто не ставит таких задач. Примитивно.
38-я минута. И еще один угловой возле ворот Селихова. Кажется, пока «Урал» не понимает, как играть против этого «Динамо».
36-я минута. Штанга! Миро классно открылся на правый угол вратарской, и подрезал мяч головой в направлении дальнего угла после подачи углового. «Динамо» выглядит солидно.
31-я минута. Аззи открылся справа, убежал один на один с Селиховым, но не сумел того переиграть. Впрочем, вне игры.
29-я минута. Аззи блокировал удар с левой из пределов штрафной. Едва ли не первый шанс для удара у хозяев.
26-я минута. Аут с левого фланга. Это все у ворот «Динамо» происходит, уточним на всякий случай. Но где же голевые моменты? Ладно моменты, удары где? Пока банда Евсеева защищается отлично.
24-я минута. Удар от ворот «Динамо», хотя на крупном плане хорошо видно, что последним мяча коснулся игрок гостевой команды.
21-я минута. К середине тайма «Урал» поднажал. И гости постепенно вжимаются в штрфную площадь. Голевых моментов пока как не было, так и нет.
19-я минута. После подачи углового Ишкова справа, кто-то из игроков «Урала» требовал пенальти за попадание мяча в руку. Тут мы видим хорший повтор на котором игры рукой нет. Судья Фролов считает так же.
16-я минута. Хорошая передача справа в направлении рывка Кордейро, но принять такой мяч было сложно.
14-я минута. «Урал» вроде бы уверенно вернул себя в атаку, но сыграли уже почти 15 минут, а в штрафной противника он не был ни разу.
7-я минута. Это было весело. Для Махачкалы, конечно. Селихову и Березуцкому вообще не до смеха. Сначала Мубарик пробил в перекладину из-за пределов штрафной, но! На добивании головой сыграл Аззи, и Селихов достал мяч... за линией ворот. Повторы, увы, ясной картины так и не дали.
6-я минута. Чудеса! Миро открыл счет в Екатеринбурге! Или бригада ВАР еще не закончила свою работу?
5-я минута. Хорошая передача низом в штрафную «Урала»! Лишь в подкате Малькевич смог прервать передачу.
4-я минута. Богомольский слева простреливал в направлении Секулича — передача была перехвачена.
2-я минута. «Урал» забрал мяч и пробует варианты проникновения в штрафную площади соперника.
Состав махачкалинского «Динамо» на матч в Екатеринбурге
Стартовый состав: Карабашев, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Аззи, Сундуков, Мубарик, Мрезиг, Джабраилов, Миро, Агаларов.
Запасные: Т. Магомедов, Кагермазов, Сандрачук, Аларкон, Глушков, Ражаб, Джавад, Зинович, Сердеров, Мастури.
Состав «Урала» на матч с махачкалинским «Динамо»
Стартовый состав: Селихов, Малькевич, Итало, Бегич, Мамин, Сунгатулин, Лео, Ишков, Богомольский, Железнов, Секулич.
Запасные: Кузнецов, Малеев, Филипенко, Бардачев, Маргасов, Аюпов, Бондарев, Иванисеня, Арабачян, Карапузов, Морозов, Марков.
«Урал» — «Динамо»: потери
«Уралу» по состоянию здоровья не помогут защитники Егор Мосин и Дмитрий Прищепа, хавбеки Роман Акбашев и Евгений Харин.
У махачкалинского «Динамо» травмирован защитник Идар Шумахов.
«Урал» — «Динамо»: очные матчи
В последний раз команды встречались 20 лет назад в Первой лиге и дважды сыграли вничью — 1:1 в Махачкале и 0:0 — в Екатеринбурге. В первом матче уральцы вырвали ничью на 91-й минуте после гола Дениса Зубко. У хозяев на 74-й минуте с пенальти отличился Патрис Тонга.
В игре в Екатеринбурге «Динамо» добилось ничейного результата, несмотря на то что с четвертой минуты осталось в меньшинстве после удаления Игоря Удалого.
В сезоне-2005 команды обменялись домашними победами: «Урал» выиграл 2:0, «Динамо» — 2:1.
«Динамо»: результаты сезона в РПЛ
«Динамо» финишировало 14-м в итоговой таблице Премьер-лиги, набрав в 30 турах 26 очков. До 12-го места, которое позволяло избежать переходных матчей, команде не хватило трех очков. При этом махачкалинцы завалили концовку, выдав серию из девяти туров без побед — пять ничьих при четырех поражениях.
«Урал»: результаты сезона в ФНЛ
«Урал» финишировал в Лиге PARI на третьем месте, набрав в 34 турах 61 очко. Отставание от «Родины» и «Факела» составило семь очков. Уральская команда вполне могла финишировать выше, если бы обошлась без двух явных спадов.
В сентябре-октябре был отрезок, когда «Урал» выиграл лишь в одном матче из шести. С ноября, еще при Ромащенко, по начало марта, уже при Березуцком, у «Урала» был период с одной победой в восьми турах.
Также уральцы скомкали концовку — два поражения в трех последних матчах от «Шинника» (0:1) и «Черноморца» (1:2).
Где смотреть трансляцию матча «Урал» — «Динамо»
Матч «Урала» и махачкалинского «Динамо» в прямом эфире бесплатно покажут на платформе VK Видео в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Урал» — «Динамо»
Матч команд Василия Березуцкого и Вадима Евсеева состоится в среду, 20 мая, в Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.
В среду, 20 мая, «Урал» и махачкалинское «Динамо» сыграют в первом стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.
«Урал» завершил сезон в Лиге PARI на третьем месте, пропустив вперед «Родину» и «Факел». По ходу первенства уральцы сменили главного тренера. Если начинал сезон Мирослав Ромащенко, то с зимы командой руководит Василий Березуцкий.
Махачкалинское «Динамо» финишировало 14-м в РПЛ. В дагестанской команде также была смена тренера — в конце декабря вместо Хасанби Биджиева был назначен Вадим Евсеев. В трех первых турах под руководством нового главного тренера динамовцы одержали две победы, а потом на финише сезона выдали серию из девяти матчей без выигрышей.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Урал» — «Динамо». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1