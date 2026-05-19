Махачкалинское «Динамо» победило «Урал» в Екатеринбурге: онлайн-трансляция первого стыкового матча

«Урал»: результаты сезона в ФНЛ

«Урал» финишировал в Лиге PARI на третьем месте, набрав в 34 турах 61 очко. Отставание от «Родины» и «Факела» составило семь очков. Уральская команда вполне могла финишировать выше, если бы обошлась без двух явных спадов.

В сентябре-октябре был отрезок, когда «Урал» выиграл лишь в одном матче из шести. С ноября, еще при Ромащенко, по начало марта, уже при Березуцком, у «Урала» был период с одной победой в восьми турах.

Также уральцы скомкали концовку — два поражения в трех последних матчах от «Шинника» (0:1) и «Черноморца» (1:2).