«Урал» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция переходного матча РПЛ и ФНЛ

«Урал» и «Динамо» Махачкала сыграют в стыковом матче РПЛ и ФНЛ 20 мая

«Урал» и «Динамо» Махачкала сыграют в VK Видео Переходном матче в среду, 20 мая. Игра состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

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20 мая, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Урал» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию эксклюзивно покажут на платформе VK Видео.

«Урал» — «Динамо» Махачкала: прямая трансляция стыкового матча (видео онлайн)

Ответная игра состоится 23 мая в Каспийске.

«Динамо» Махачкала набрало 26 очков и финишировало на 14-й строчке в чемпионате России сезона-2025/26. «Урал» с 61 очком занял третье место в Первой лиге сезона-2025/26.