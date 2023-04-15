«Урал» — ЦСКА: хавбек хозяев Влут реализовал пенальти

Полузащитник «Урала» Рай Влут забил гол в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:2.

Хавбек реализовал 11-метровый удар на 66-й минуте матча. Пенальти был назначен за нарушение со стороны полузащитника армейцев Бахтиера Зайнутдинова, который толкнул в своей штрафной защитника «Урала» Сильвие Бегича.