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Сегодня, 17:58

«Урал» — ЦСКА: хавбек хозяев Влут реализовал пенальти

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Рай Влут забил гол в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:2.

Хавбек реализовал 11-метровый удар на 66-й минуте матча. Пенальти был назначен за нарушение со стороны полузащитника армейцев Бахтиера Зайнутдинова, который толкнул в своей штрафной защитника «Урала» Сильвие Бегича.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 16:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
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ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
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 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
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Торпедо – Спартак
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Владимир Писарский

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П
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Краснодар

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