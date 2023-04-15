Дьяков: «Если бы «Динамо» проиграло «Пари НН», то Йоканович поехал бы домой уже после этого матча»
Экс-защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ, в котором бело-голубые обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:1.
«Пари НН» сам отдал игру «Динамо». У нижегородцев было все хорошо: они забили гол, оставалось 20 минут до конца матча. И пропустили два нелепых гола, хотя должны были забирать три очка. Да, бело-голубые победили со счётом 3:1 и будут продолжать вести борьбу за первую тройку РПЛ. Но сегодня «Динамо» слабее ЦСКА, «Ростова» и «Спартака». Скорее всего, эти три команды разыграют места со второго по четвертое. Бело-голубые вроде победили, но по игре у них взаимопонимания нет, они играют, как получится. Не видно у «Динамо» прогресса и перспектив, что дальше они будут феерить. Год назад «Динамо» со Шварцем было другой командой. Сейчас Йоканович работает весь сезон с ребятами, провел летние и зимние сборы. Но, по сути, команда как начала играть на старте сезона, так и продолжает. Клуб побеждает только за счет индивидуального мастерства своих футболистов, а командной игры нет. Если бы «Динамо» сегодня проиграло бы, то Йоканович поехал бы домой уже после этого матча. Но бело-голубые победили, и пока Славиша отложил свое увольнение. Может быть, «Динамо» сейчас начнет обыгрывать всех подряд и займет призовые места, тогда Йокановича оставят в клубе. Но в это слабо верится", — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.
«Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Пари НН» — на 13-м месте (19 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4