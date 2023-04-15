«Урал» — ЦСКА: Чалов удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти

Нападающий ЦСКА Федор Чалов удвоил преимущество своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Урала».

Россиянин реализовал 11-метровый удар, который был назначен за фол хавбека «Урала» Фаниля Сунгатулина против полузащитника армейцев Бахтиера Зайнутдинова после просмотра видеоповтора — 2:0.