Гладилин заявил, что у «Торпедо» есть хорошие шансы взять очки в матче со «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком».

«У «Торпедо» есть хорошие шансы взять очки со «Спартаком», если они хорошо подготовлены и мотивированы. У «Спартака» не будут играть Джикия и Промес, а остальные футболисты по классу не особо выше торпедовцев. Все зависит от мотивации и подготовки», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 42 очка. «Торпедо» (13) идет на последней строчке.