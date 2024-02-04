«Урал» сыграл вничью с «Аль-Фатехом»

«Урал» сыграл вничью с «Аль-Фатехом» из Саудовской Аравии на сборе в ОАЭ — 2:2.

У уральцев голами отметились Итало и Эрик Бикфалви.