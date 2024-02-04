Медведев прокомментировал возможный трансфер Макарчука словами пустопорожние слухи

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал слухами информацию о намерении сине-бело-голубых приобрести защитника «Сочи» Артема Макарчука.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что «Зенит» рассматривает вариант перехода футболиста за 5 миллионов евро.

«Пустопорожние слухи», — приводит РИА Новости слова Медведева.

28-летний игрок в этом сезоне провел за «Сочи» 19 матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, контракт защитника истекает 30 июня 2024 года. Однако агент футболиста в интервью «СЭ» сообщила, что это неверная информация.

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.