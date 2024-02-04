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Сегодня, 18:26

Медведев прокомментировал возможный трансфер Макарчука словами пустопорожние слухи

Алина Савинова
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал слухами информацию о намерении сине-бело-голубых приобрести защитника «Сочи» Артема Макарчука.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что «Зенит» рассматривает вариант перехода футболиста за 5 миллионов евро.

«Пустопорожние слухи», — приводит РИА Новости слова Медведева.

28-летний игрок в этом сезоне провел за «Сочи» 19 матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, контракт защитника истекает 30 июня 2024 года. Однако агент футболиста в интервью «СЭ» сообщила, что это неверная информация.

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240204/zenit-1925347307.html?in=l
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Артем Макарчук
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
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Динамо – Локомотив
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