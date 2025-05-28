«Урал» — «Ахмат»: видео голов

«Урал» победил «Ахмат» (2:1) в первом стыковом матче между командами из РПЛ и ФНЛ за право выступить в высшем дивизионе в следующем сезоне.

21-я минута. Мелкадзе — 0:1

50-я минута. Секулич — с пенальти — 1:1

59-я минута. Секулич — 2:1

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Ахмат».