«Урал» обыграл «Ахмат» в первом стыковом матче

«Урал» обыграл «Ахмат» на своем поле в первом стыковом матче клубов РПЛ и ФНЛ — 2:1.

Гости открыли счет после гола Георгия Мелкадзе. У хозяев дубль оформил Мартин Секулич, который отличился дважды после перерыва.

На 45+5-й минуте главный судья Кирилл Левников удалил главного тренера «Урала» Олега Шатова.

Ответный матч соперников пройдет в Грозном в субботу, 31 мая.