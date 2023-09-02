«Урал» — «Ахмат»: судья Амелин назначает пенальти только с помощью ВАР. Уже в третий раз в чемпионате

На 42-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Урал» — «Ахмат» арбитр Алексей Амелин не увидел, что в штрафной площади хозяев поля случился контакт мяча с левой рукой Ибраима Сиссе. Рука была отставлена в сторону — следовало назначить пенальти.

Эпизод матча «Урал» — «Ахмат».

В действия судьи вмешались видеоассистенты Виталий Мешков и Антон Фролов. В течение минуты ВАР провели проверку, а рефери изучил видеозапись. В итоге ошибка арбитра была быстро исправлена: Сиссе правильно наказали 11-метровым ударом.

Эпизод матча «Урал» — «Ахмат».

Интересно, что в каждом из четырех матчей Амелина в роли судьи в чемпионате-2023/24 происходило ВАР-вмешательство. В трех случаях он назначил пенальти с помощью видеоассистентов. Так было в игре 1-го тура «Урал» — ЦСКА (2:1), когда арбитр в итоге наказал 11-метровым игрока гостей Максима Мухина, смахнувшего мяч рукой. Так произошло и во встрече 6-го тура «Факел» — «Краснодар» (0:0), когда рукой сыграл воронежец Никита Моцпан.