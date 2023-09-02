«Пари НН» — «Рубин»: стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Рубином».

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Каккоев, Гоцук, Александров,

Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Сулейманов.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Зотов, Ломовицкий, Рахмоналиев, Иву, Фамейе, Даку.

После шести туров «Пари НН» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. «Рубин» — на 13-й позиции (шесть очков).

Матч «Пари НН» — «Рубин» пройдет 2 сентября. Начало — в 15:15 по мск.