Губерниев назвал фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 21 тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Кто справится, тот и молодец. Я здесь пребываю в блаженном нейтралитете, буду рад за обе команды. «Спартак», конечно, выглядит фаворитом. Но зная все те проблемы, которые есть у «Спартака» и тем более у «Краснодара», ты понимаешь, что результат может быть совсем непредсказуемым. Кто выиграет, за того и порадуюсь», — сказал Губерниев «СЭ».

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 марта, на «Открытие Банк Арене» в 19:00 по московскому времени.