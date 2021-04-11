«Потрачено. Миссия провалена!» «Локомотив» ответил «Спартаку» после победы в дерби

«Локомотив» в шутливой форме ответил «Спартаку» в Twitter после победы со счетом 2:0 в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Спартак» перед игрой в соцсетях опубликовал постер в стиле игры Red Dead Redemption 2. На нем был изображен защитник Георгий Джикия и подпись «ограбление поезда».

После матча «Локомотив» опубликовал в ответ постер с наложенным изображением из игры GTA с подписью: «Потрачено. Миссия провалена!»

«Локомотив» выиграл шестой матч подряд в чемпионате России. Команда набрала 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего на первом месте «Зенита» на 8 очков и 1 очко от «Спартака».