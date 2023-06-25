Личка прилетел в Москву и получил шарф «Динамо»
Нового главного тренера «Динамо» Марцела Личку встретили в аэропорту, сообщила пресс-служба клуба.
Отмечается, что наставник отправится в Новогорск, где расположен тренировочный центр бело-голубых.
22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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