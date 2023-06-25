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Сегодня, 19:42

Личка прилетел в Москву и получил шарф «Динамо»

Руслан Минаев
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Марцел Личка.
Фото Скриншот видеоролика

Нового главного тренера «Динамо» Марцела Личку встретили в аэропорту, сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что наставник отправится в Новогорск, где расположен тренировочный центр бело-голубых.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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