Судьи чаще ошибались в пользу «Спартака» и против «Динамо» и «Зенита»

В 240 матчах чемпионата России-2024/25 судейские бригады допустили 88 ошибок (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов).

Для сравнения: за весь чемпионат-2020/21, по версии эксперта «СЭ», было допущено 54 ошибки (в 238 сыгранных матчах), затем их число увеличилось до 87 (почти как сейчас), а потом произошла настоящая катастрофа — 120 неверных вердиктов.

В 240 играх чемпионата-2023/24 допущены 67 ошибок, или в среднем по 0,28 в каждом матче. А в чемпионате-2024/25 судьи в среднем делали по 0,37 ошибки. Произошло ухудшение, число неверных решений по сравнению с предыдущим турниром увеличилось примерно на треть.

Еще печальнее картина становится, если добавить количество ВАР-вмешательств: их случилось 134. То есть в среднем в каждой второй игре. 127 раз первоначальные решения судей изменялись.

Если сложить это число с общим количеством ошибок, выйдет, что в 240 матчах судьи вынесли неверные решения свыше 200 раз. Это тоже плохой показатель, пусть часть ошибочных вердиктов в итоге была исправлена.

Если судить по числу ошибок за и против и балансу решений за и против, в турнире чаще других от действий арбитров страдали «Динамо» (2-12, -10) и «Зенит» (3-10, -7). А больше ошибочных решений принято в пользу «Спартака» (11-1, +10) и «Краснодара» (8-1, +7).

В среднем больше других неверных решений в этом чемпионате приняли Артем Любимов (1,00 за матч), Егор Егоров (0,78) и Евгений Кукуляк (0,73). Больше всего ошибок у Сергея Карасева (10 в 16 матчах).

С описанием эпизодов, в которых совершены ошибки, вы сможете ознакомиться в ближайшие дни в итоговом материале, посвященном судейству чемпионата России-2024/25.