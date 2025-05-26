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Судьи чаще ошибались в пользу «Спартака» и против «Динамо» и «Зенита»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В 240 матчах чемпионата России-2024/25 судейские бригады допустили 88 ошибок (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов).

Для сравнения: за весь чемпионат-2020/21, по версии эксперта «СЭ», было допущено 54 ошибки (в 238 сыгранных матчах), затем их число увеличилось до 87 (почти как сейчас), а потом произошла настоящая катастрофа — 120 неверных вердиктов.

В 240 играх чемпионата-2023/24 допущены 67 ошибок, или в среднем по 0,28 в каждом матче. А в чемпионате-2024/25 судьи в среднем делали по 0,37 ошибки. Произошло ухудшение, число неверных решений по сравнению с предыдущим турниром увеличилось примерно на треть.

Еще печальнее картина становится, если добавить количество ВАР-вмешательств: их случилось 134. То есть в среднем в каждой второй игре. 127 раз первоначальные решения судей изменялись.

Если сложить это число с общим количеством ошибок, выйдет, что в 240 матчах судьи вынесли неверные решения свыше 200 раз. Это тоже плохой показатель, пусть часть ошибочных вердиктов в итоге была исправлена.

Если судить по числу ошибок за и против и балансу решений за и против, в турнире чаще других от действий арбитров страдали «Динамо» (2-12, -10) и «Зенит» (3-10, -7). А больше ошибочных решений принято в пользу «Спартака» (11-1, +10) и «Краснодара» (8-1, +7).

В среднем больше других неверных решений в этом чемпионате приняли Артем Любимов (1,00 за матч), Егор Егоров (0,78) и Евгений Кукуляк (0,73). Больше всего ошибок у Сергея Карасева (10 в 16 матчах).

С описанием эпизодов, в которых совершены ошибки, вы сможете ознакомиться в ближайшие дни в итоговом материале, посвященном судейству чемпионата России-2024/25.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Артем Любимов (судья)
Евгений Кукуляк
Егор Егоров
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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