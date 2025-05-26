Судьи чаще ошибались в пользу «Спартака» и против «Динамо» и «Зенита»
В 240 матчах чемпионата России-2024/25 судейские бригады допустили 88 ошибок (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов).
Для сравнения: за весь чемпионат-2020/21, по версии эксперта «СЭ», было допущено 54 ошибки (в 238 сыгранных матчах), затем их число увеличилось до 87 (почти как сейчас), а потом произошла настоящая катастрофа — 120 неверных вердиктов.
В 240 играх чемпионата-2023/24 допущены 67 ошибок, или в среднем по 0,28 в каждом матче. А в чемпионате-2024/25 судьи в среднем делали по 0,37 ошибки. Произошло ухудшение, число неверных решений по сравнению с предыдущим турниром увеличилось примерно на треть.
Еще печальнее картина становится, если добавить количество ВАР-вмешательств: их случилось 134. То есть в среднем в каждой второй игре. 127 раз первоначальные решения судей изменялись.
Если сложить это число с общим количеством ошибок, выйдет, что в 240 матчах судьи вынесли неверные решения свыше 200 раз. Это тоже плохой показатель, пусть часть ошибочных вердиктов в итоге была исправлена.
Если судить по числу ошибок за и против и балансу решений за и против, в турнире чаще других от действий арбитров страдали «Динамо» (2-12, -10) и «Зенит» (3-10, -7). А больше ошибочных решений принято в пользу «Спартака» (11-1, +10) и «Краснодара» (8-1, +7).
В среднем больше других неверных решений в этом чемпионате приняли Артем Любимов (1,00 за матч), Егор Егоров (0,78) и Евгений Кукуляк (0,73). Больше всего ошибок у Сергея Карасева (10 в 16 матчах).
С описанием эпизодов, в которых совершены ошибки, вы сможете ознакомиться в ближайшие дни в итоговом материале, посвященном судейству чемпионата России-2024/25.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1