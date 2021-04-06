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«Уфу» покинули иностранные тренеры из штаба Рахимова

12:45
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«Уфа» объявила о том, что Райнер Мюллер и Эдуардо Докампо покидают тренерский штаб команды.

«Благодарим специалистов за работу в штабе нашей команды и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!» — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Мюллер и Докампо вошли в состав тренерского штаба в октябре 2020 года. Тогда главным тренером команды был Рашид Рахимов, который в субботу, 3 апреля, после разгромного поражения от «Динамо» (0:4) объявил об уходе в отставку.

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

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