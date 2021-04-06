Семин: «Кварацхелия очень талантливый молодой парень»

Российский тренер Юрий Семин высказался об игре полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в этом сезоне. По мнению специалиста, у футболиста большой потенциал.

«Во-первых, он очень талантливый молодой парень. Это было сразу заметно невооруженным взглядом. Во-вторых, Хвича — целеустремленный. В-третьих, он попал в хорошие руки Слуцкого и в хорошую команду, в которой постоянно прогрессирует. Классно Кварацхелия проявляет себя и в составе сборной Грузии. Он получает удовольствие от футбола. При этом уровень его технического мастерства все выше и выше. У него еще большой потенциал», — цитирует Семина RT.

В этом сезоне 20-летний грузин провел 21 матч в РПЛ, забив 4 гола и сделав 4 результативные передачи.