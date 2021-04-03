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Рашид Рахимов покидает «Уфу»

22:30
Рашид Рахимов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рашид Рахимов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Уфа» объявила об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера.

«На послематчевой пресс-конференции игры с «Динамо» главный тренер ФК «Уфа» Рашид Рахимов решил подать в отставку, — говорится в сообщении официальной группы клуба Вконтакте 3 апреля. — Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу.

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!»

«Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав в 24 турах чемпионата мира 14 очков. В последних семи матчах уфимцы набрали одно очко, потерпев шесть поражений и один раз сыграв вничью.

Сегодня «Уфа» уступила «Динамо» (0:4) в матче 24-го Тура Тинькофф чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://vk.com/ufafc?w=wall-41213266_535117

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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