Рашид Рахимов покидает «Уфу»
«Уфа» объявила об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера.
«На послематчевой пресс-конференции игры с «Динамо» главный тренер ФК «Уфа» Рашид Рахимов решил подать в отставку, — говорится в сообщении официальной группы клуба Вконтакте 3 апреля. — Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу.
Футбольный клуб «Уфа» благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!»
«Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав в 24 турах чемпионата мира 14 очков. В последних семи матчах уфимцы набрали одно очко, потерпев шесть поражений и один раз сыграв вничью.
Сегодня «Уфа» уступила «Динамо» (0:4) в матче 24-го Тура Тинькофф чемпионата России.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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