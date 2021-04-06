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Виктор Гончаренко назначен главным тренером «Краснодара»

12:34
Виктор Гончаренко. Фото ФК «Краснодар»
Виктор Гончаренко. Фото ФК «Краснодар»
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Главным тренером «Краснодара» назначен Виктор Гончаренко. Белорусский специалист подписал контракт с «быками» до конца июня 2023 года.

3 апреля пост главного тренера «Краснодара» покинул Мурад Мусаев. Он возглавлял команду с весны 2018 года. При Мусаеве команда дважды выигрывала бронзовые медали чемпионата России и впервые в истории вышла в групповой турнир Лиги чемпионов.

37-летний Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА 22 марта 2021 года. Его место занял хорватский специалист Ивица Олич.

После 24 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 балла. 11 апреля команда сыграет с тульским «Арсеналом» в 25-м туре чемпионата России.

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