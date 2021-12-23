«Динамо» проведет три зимних сбора и девять контрольных матчей

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о матчах, которые команда проведет во время зимних сборов.

10 января игроки бело-голубых соберутся в Москве для прохождения медосмотра. С 12 по 21 января команда будет в Дохе (Катар), где проведет одну товарищескую игру.

Остальные два сбора «Динамо» проведет в Белеке (Турция) — с 25 января по 3 февраля, за это время команда сыграет три товарищеских матча. С 7 по 18 февраля бело-голубые проведут пять контрольных игр.

После 18 туров Тинькофф РПЛ команда занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 очка.