Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» проведет три зимних сбора и девять контрольных матчей

17:07
Теги:

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о матчах, которые команда проведет во время зимних сборов.

10 января игроки бело-голубых соберутся в Москве для прохождения медосмотра. С 12 по 21 января команда будет в Дохе (Катар), где проведет одну товарищескую игру.

Остальные два сбора «Динамо» проведет в Белеке (Турция) — с 25 января по 3 февраля, за это время команда сыграет три товарищеских матча. С 7 по 18 февраля бело-голубые проведут пять контрольных игр.

После 18 туров Тинькофф РПЛ команда занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Александр выглядел так, будто уже убивал людей». Американский боец рассказал, как его напугали братья Емельяненко
Путин заявил о готовности стать адвокатом Деда Мороза
2
0
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги