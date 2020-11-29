Жамалетдинов считает, что «Уфа» провела один из лучших матчей в сезоне
16:14
Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов оценил игру своей команды в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (4:0).
«Почему бежал к скамейке после голов? Два гола со стандартов, мы отрабатывали их на тренировках, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер». — Мне удалось реализовать их, и я праздновал вместе со скамейкой, потому что это наше общее дело. Что касается нападающих, то каждому проще играть, когда твоя команда контролирует мяч. Это была одна из лучших наших игр».
Жамалетдинов сделал дубль в этой игре. Также забивали Владислав Камилов и Филип Мрзляк.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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