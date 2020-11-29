4:0! «Уфа» разгромила «Тамбов», Жамалетдинов сделал дубль

«Уфа» одержала разгромную победу над «Тамбовом» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России. Уфимцы забили сопернику четыре безответных гола — 4:0.

Дубль на свой счет записал нападающий Тимур Жамалетдинов, по одному мячу в свой актив записали полузащитники Владислав Камилов и Филип Мрзляк.

У «Тамбова» был шанс отличиться с пенальти во втором тайме, но Александр Беленов справился с ударом Валерия Чуперки. В концовке встречи уже «Уфа» не реализовала пенальти: на этот раз отличился Сергей Рыжиков, который отразил удар Комнена Андрича.

Также стоит отметить, что уже в первом тайме у «Тамбова» с поля за две желтые карточки был удален защитник Алексей Грицаенко.

«Тамбов» потерпел четвертое поражение подряд и остается на 14-м месте с 12 очками. «Уфа» приблизилась к зоне стыковых матчей, набрав 10 очков.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

16-й тур

«Уфа» — «Тамбов» — 4:0 (2:0)

Голы: Жамалетдинов, 11 (1:0). Камилов, 45 (2:0). Жамалетдинов, 54 (3:0). Мрзляк, 79 (4:0).

Нереализованные пенальти: Чуперка, 74 (вратарь), Андрич, 90+3 (вратарь)

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Данченко (Алиев, 86), Табидзе, Кротов (Карп, 83), Камилов (Фольмер, 83), Голубев (Мрзляк, 74), Жамалетдинов (Сысуев, 74), Андрич.

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Шахов, Володько (Килин, 46), Каплиенко, Грицаенко, Карасев (Ойеволе, 84), Костюков (Тилль, 61), Чуперка, Карапетян (Чичерин, 43), Онугха (Кабахидзе, 84).

Предупреждения: Грицаенко, 15. Костюков, 42. Голубев, 45. Жамалетдинов, 48. Онугха, 48. Данченко, 76.

Удаление: Грицаенко, 37.

Судьи: Матюнин. Чельцов (оба — Москва), Гурбанов (Краснодар).

ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Богданов (Верея).

29 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник».