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«Уфа» — «Спартак»: все голы матча

16:40
19 августа. 3-й тур РПЛ. «Уфа» — «Спартак». Фото ФК «Спартак»
19 августа. 3-й тур РПЛ. «Уфа» — «Спартак». Фото ФК «Спартак»
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В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» на своем поле принимает «Спартак».

Хозяева смогли отличиться в самом начале встречи: отличился защитник Павел Аликин.

У нападающего красно-белых Джордана Ларссона был шанс сравнять счет, но швед не смог реализовать назначенный с помощью ВАР пенальти. Однако вскоре другой форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе выровнял положение.

2-я минута: гол Аликина

18-я минута: гол Понсе

Уфа — Спартак

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