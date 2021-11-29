Булыкин: «Если футболисты «Локомотива» смогут попробовать себя в «МЮ», тогда Рангнику скажем спасибо»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал уход из клуба немца Ральфа Рангника.

«Не знаю, как скажется уход Рангника, мы это увидим уже это после Нового года, когда откроется трансферное окно, посмотрим, как будет выступать «Локомотив», — цитирует Булыкина ТАСС. — Конечно, всем сейчас интересно, что будет с «Локомотивом» и с немецким влиянием и присутствием в клубе».

Бывший игрок также ответил на вопрос, можно ли считать уход Рангника предательством.

«Мы же не знаем, какие там были договоренности, может быть, он привел своих людей, а сам является брендом, поэтому мы не знаем, на что соглашался «Локомотив». Но то, что немецкое влияние останется в клубе, — 100%. Что из этого выйдет, увидим», — добавил он.

Также Булыкин предположил, что теперь у игроков железнодорожников появится возможность проявить себя в европейских клубах.

«Было бы хорошо, если бы «Локомотив» смог заработать на футболистах, кому-то было бы интересно в «Манчестере» попробовать себя. Если такое будет, Рангнику можно сказать спасибо. Говорили, что в клуб приводят молодых иностранцев, чтобы они могли показать себя и потом продать, есть наши футболисты, которые с удовольствием попробовали бы себя в Европе, тем более в «Манчестер Юнайтед», Дмитрий Баринов — один из тех, кто мог бы попробовать себя, но там будет сложнее», — сказал экс-футболист.

В понедельник, 29 ноября, стало известно, что Рангник стал и. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед».