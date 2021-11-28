«Зенит» готов заплатить 10 миллионов евро за полузащитника «Бока Хуниорс»
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Бока Хуниорс» Кристиану Медине, сообщает El Crack Deportivo.
Российский клуб готов заплатить за подписать 19-летнего хавбека аргентинского клуба 10 миллионов евро.
Ранее «Бока Хуниорс» отклонила предложение «Зенита» по футболисту в размере 8 миллионов. Российский клуб хотел купить за эту сумма 80 процентов прав на игрока.
В нынешнем сезоне Медина сыграл в составе «Бока Хуниорс» 34 матча, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца 2025 года.
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