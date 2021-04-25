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«Уфа» — «Сочи»: арбитр и вратарь изобрели новые правила

15:20
25 апреля. Уфа. «Уфа» — «Сочи». 25 апреля. Уфа. «Уфа» — «Сочи».
25 апреля. Уфа. «Уфа» — «Сочи».
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На 22-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Сочи» арбитр Игорь Панин и вратарь хозяев Алексей Чернов изобрели новые правила игры.

В соответствии с ними голкипер контролировал мяч 16 секунд вместо шести, которые установлены теми правилами, по которым играют в других городах России. Судье следовало остановить игру и назначить свободный удар в пользу «Сочи».

(Александр Бобров)

25 апреля. Уфа. "Уфа" - "Сочи".
25 апреля. Уфа. «Уфа» — «Сочи».
Уфа — Сочи

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