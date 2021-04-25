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«Ростов» - «Арсенал»: стартовые составы на матч РПЛ

15:27
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Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» - «Арсенал», сообщается на официальном сайте РПЛ. Встреча состоится сегодня, 25 апреля, на стадионе «Ростова». Начало -  в 16:30 (мск).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Байрамян, Махатадзе, Глебов, Алмквист, Полоз, Соу.

Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Павловец, Алеесами, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Обухов, Саплинов.     

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Эванс Кангва, Хлусевич, Костадинов.

Запасные: Нигматуллин, Девбня, Сокол, Рассказов, Ткачев, Коновалов, Кангва, Громыко, Ковалев, Панченко, Джорджевич, Аджоев.

Ростов - Арсенал Т

 

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