«Ростов» - «Арсенал»: стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» - «Арсенал», сообщается на официальном сайте РПЛ. Встреча состоится сегодня, 25 апреля, на стадионе «Ростова». Начало - в 16:30 (мск).
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Байрамян, Махатадзе, Глебов, Алмквист, Полоз, Соу.
Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Павловец, Алеесами, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Обухов, Саплинов.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Эванс Кангва, Хлусевич, Костадинов.
Запасные: Нигматуллин, Девбня, Сокол, Рассказов, Ткачев, Коновалов, Кангва, Громыко, Ковалев, Панченко, Джорджевич, Аджоев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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