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«Уфа» — «Сочи»: судья не вынес предупреждение за удар локтем

15:17
Эпизод матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Сочи». Фото «СЭ» Эпизод матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Сочи». Фото «СЭ»
Эпизод матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Сочи». Фото «СЭ»
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На 34-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Сочи» арбитр Игорь Панин ошибочно не наказал желтой карточкой нападающего гостей Александра Руденко, который в борьбе за мяч попал локтем в голову Олегу Иванову.

Эпизод матча 27-го тура Тинькофф РПЛ "Уфа" - "Сочи". Фото "СЭ"
Эпизод матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Сочи». Фото «СЭ»
Эпизод матча 27-го тура Тинькофф РПЛ "Уфа" - "Сочи". Фото "СЭ"
Эпизод матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Сочи». Фото «СЭ»

(Александр Бобров)

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