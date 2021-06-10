В «Урале» прокомментировали уход Павла Погребняка

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» решение не продлевать контракт с нападающим Павлом Погребняком. 37-летний российский футболист покинул клуб из Екатеринбурга 10 июня.

«Мы с Павлом еще в прошлом году разговаривали об адаптации к новой жизни. Паша для «Урала» — это все. Он очень много сделал для команды, для молодых ребят. Решили не продлевать контракт, но расстались в очень хороших отношениях. Думаю, нас судьба еще когда-нибудь сведет.

Заканчивает ли Погребняк карьеру? Я не знаю, на этот вопрос ответит только он сам. Печально, конечно, но это жизнь. Вся жизнь когда-то заканчивается, а спортивная, к сожалению, еще раньше", — сказал Иванов «СЭ».

В составе «Урала» Погребняк играл с 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 4 гола в 19 матчах.

(Артем Бухаев)