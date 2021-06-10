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Данни: «Руй Виторию ждет успех со «Спартаком»

15:42
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Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни прокомментировал то, что португальский специалист Руй Витория возглавил «Спартак».

«Я, как португалец, желаю ему побед. Но только не над «Зенитом»! Конечно, хочется, чтобы у Витории все получилось, чтобы он успешно работал со «Спартаком». Могу сказать, что он отличный тренер и точно сделает клуб более конкурентоспособным», — цитирует Данни appdeapostas.com.

24 мая «Спартак» назначил на пост главного тренера 51-летнего португальца Руя Виторию. Ранее он возглавлял «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику».

Дополнительная информация:

https://appdeapostas.com/

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