Данни: «Руй Виторию ждет успех со «Спартаком»

Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни прокомментировал то, что португальский специалист Руй Витория возглавил «Спартак».

«Я, как португалец, желаю ему побед. Но только не над «Зенитом»! Конечно, хочется, чтобы у Витории все получилось, чтобы он успешно работал со «Спартаком». Могу сказать, что он отличный тренер и точно сделает клуб более конкурентоспособным», — цитирует Данни appdeapostas.com.

24 мая «Спартак» назначил на пост главного тренера 51-летнего португальца Руя Виторию. Ранее он возглавлял «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику».