Юран объяснил отсутствие Мирзова в первом матче со «СКА-Хабаровск»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что полузащитник Резиуан Мирзов не попал в заявку на первый стыковой матч за право выступать в Тинькофф — РПЛ со «СКА-Хабаровск» (0:1) по причине болезни.

«У Резиуана была температура, болело горло, аллергия. На уколах сегодня вышел Александр Руденко. Мы решили не везти их в Хабаровск, но сегодня парни — молодцы», — сказал Юран ТАСС.

В ответной встрече «Химки» одержали победу (3:0) и сохранили место в премьер-лиге. Мирзов забил один из мячей.