Юран объяснил отсутствие Мирзова в первом матче со «СКА-Хабаровск»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что полузащитник Резиуан Мирзов не попал в заявку на первый стыковой матч за право выступать в Тинькофф — РПЛ со «СКА-Хабаровск» (0:1) по причине болезни.
«У Резиуана была температура, болело горло, аллергия. На уколах сегодня вышел Александр Руденко. Мы решили не везти их в Хабаровск, но сегодня парни — молодцы», — сказал Юран ТАСС.
В ответной встрече «Химки» одержали победу (3:0) и сохранили место в премьер-лиге. Мирзов забил один из мячей.
Источник: https://tass.ru/sport/14759695
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|17:00
|
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|1 : 2
|21.05
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|1 : 5
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|17:00
|
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|
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|0 : 1
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|17:00
|
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|21.05
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|
Рубин – Уфа
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ЦСКА – Ростов
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|
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Ростов
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