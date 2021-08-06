«Уфа» — «Локомотив»: Едвай и Тикнизян попали в число запасных
15:55
«Уфа» примет «Локомотив» в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Бауэр, Иванов, Кротов, Камилов, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Саплинов, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Пабло, Баринов, Сильянов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Жемалетдинов, Камано, Смолов.
Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Ненахов, Черный, Едвай, Миранчук, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зе Луиш, Лисакович.
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