В пятницу, 6 августа, состоится матч 3-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне железнодорожники дважды обыграли соперника со счетом 1:0. В нынешнем чемпионате «Локо» набрал шесть очков в двух встречах, а «Уфа» потерпела два поражения.

Следить за матчем «Уфа» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.