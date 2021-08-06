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«Уфа» — «Локомотив»: где смотреть онлайн трансляцию матча

15:30
Футболисты «Локомотива» празднуют забитый мяч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Локомотива» празднуют забитый мяч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В пятницу, 6 августа, состоится матч 3-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне железнодорожники дважды обыграли соперника со счетом 1:0. В нынешнем чемпионате «Локо» набрал шесть очков в двух встречах, а «Уфа» потерпела два поражения.

Следить за матчем «Уфа» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Уфа — Локомотив

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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