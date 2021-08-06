«Спартак» и «Зенит» одержали победы в очередных матча молодежного первенства
16:04
«Спартак» и «Зенит» одержали победы в очередных матча молодежного первенства.
В рамках 4-го тура московский клуб одолел «Строгино» — 1:0, а «Зенит» на выезде вырвал победу у «Арсенала» — 3:2.
Молодежные команды
4-й тур
«Спартак — мол.» (Москва) — «Строгино — мол.» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Пилипенко, 59.
Судья: Сидорин (Москва).
6 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:2)
Голы: Марьянов, 2 (0:1). Кангва, 16 (1:1). Белохонов, 21 (1:2). Кайнов, 53 (2:2). Хайлоев, 74 (2:3).
Судья: Чичилян (Бронницы).
6 августа. Тула. Стадион «СШ Арсенал».
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