Газизов — о судействе матча с «Динамо»: «Уфа» умеет признавать свои ошибки»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию по поводу первого пенальти в ворота уфимцев в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:3).
«Прошедший матч с «Динамо» получился сверхэмоциональным: было два пенальти, удаление, пять забитых мячей и до последних минут встречи сохранялась интрига — именно за это болельщики и любят футбол.
Вчера, посмотрев хайлайты встречи, нам показалось, что арбитр ошибся, назначив первый пенальти в наши ворота. Но сегодня с утра, досоконально изучив все имеющиеся видеоповторы, мы приносим извинение Алексею Сухому и бригаде ВАР, их решение было обоснованным. «Уфа» не будет обращаться в ЭСК (экспертно-судейская комиссия) по этому эпизоду, мы умеем признавать свои ошибки. Однако вопрос по неназначенному пенальти в матче с ЦСКА у нас остается», — говорится в заявлении клуба.
В следующем туре «Уфа» сыграет с «Локомотивом». Игра состоится 6 августа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://fcufa.pro/news-new/shamil-gazizov-ufa-umeet-priznavat-svoi-oshibki
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