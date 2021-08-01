Газизов — о судействе матча с «Динамо»: «Уфа» умеет признавать свои ошибки»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию по поводу первого пенальти в ворота уфимцев в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:3).

«Прошедший матч с «Динамо» получился сверхэмоциональным: было два пенальти, удаление, пять забитых мячей и до последних минут встречи сохранялась интрига — именно за это болельщики и любят футбол.

Вчера, посмотрев хайлайты встречи, нам показалось, что арбитр ошибся, назначив первый пенальти в наши ворота. Но сегодня с утра, досоконально изучив все имеющиеся видеоповторы, мы приносим извинение Алексею Сухому и бригаде ВАР, их решение было обоснованным. «Уфа» не будет обращаться в ЭСК (экспертно-судейская комиссия) по этому эпизоду, мы умеем признавать свои ошибки. Однако вопрос по неназначенному пенальти в матче с ЦСКА у нас остается», — говорится в заявлении клуба.

В следующем туре «Уфа» сыграет с «Локомотивом». Игра состоится 6 августа.