«Уфа» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч РПЛ
«Уфа» примет «Динамо» в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Камилов, Бауэр, Иванов, Кротов, Саплинов, Мрзляк, Милетич.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Ботака-Иобома, Голубев, Агаларов, Фищенко, Бизоза, Жамалетдинов, Касинтура.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Моро, Фомин, Захарян, Шиманьски, Нжи, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Галкин, Гладышев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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