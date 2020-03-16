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УЕФА готов признать лидеров турнирной таблицы чемпионами, если лиги не будут доиграны

17:23
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УЕФА намерен прояснить ситуацию с определением победителей европейских чемпионатов, сообщает испанское издание AS.

Сообщается, что 17 марта Европейская футбольная ассоциация проведет видеоконференцию с представителями всех национальных ассоциаций. На нем будет обсуждаться судьба Евро-2020, еврокубков и национальных лиг.

По данным издания, если чемпионаты не будут доиграны, УЕФА готов признать чемпионами тех, кто лидирует в таблице на данный момент. Также состав участников еврокубков в таком случае будет формироваться по текущей турнирной таблице. Вопрос же обмена между дивизионами останется на усмотрение каждой федерации. В России турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Зенит».

Из-за пандемии коронавируса прервана большая часть европейских чемпионатов, а также еврокубки. Проведение Евро-2020 под вопросом. Ранее сообщалось, что турнир могут перенести на декабрь или на следующий год.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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