«Удовлетворены, что «Спартак» продолжит играть для своих болельщиков». Глава РПЛ отреагировал на штраф клуба в суде

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал наказание «Спартака» в 300 тысяч рублей за нарушение мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1). Решение о штрафе вынес Тушинский районный суд.

«Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона, «Спартак» продолжит играть для своих болельщиков. Вместе с тем это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь — под особым вниманием со стороны органов власти.

Наша общая обязанность — проявить повышенную ответственность, и это касается всех клубов РПЛ. Пользуясь случаем, хочется еще раз обратиться к болельщикам: не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте дистанцию и используйте средства защиты", — заявил Прядкин.