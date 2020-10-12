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«Удовлетворены, что «Спартак» продолжит играть для своих болельщиков». Глава РПЛ отреагировал на штраф клуба в суде

16:41
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал наказание «Спартака» в 300 тысяч рублей за нарушение мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1). Решение о штрафе вынес Тушинский районный суд.

«Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона, «Спартак» продолжит играть для своих болельщиков. Вместе с тем это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь — под особым вниманием со стороны органов власти.

Наша общая обязанность — проявить повышенную ответственность, и это касается всех клубов РПЛ. Пользуясь случаем, хочется еще раз обратиться к болельщикам: не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте дистанцию и используйте средства защиты", — заявил Прядкин.

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