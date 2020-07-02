«Удаление сломало нашу игру». Новиков прокомментировал итог матча с «Сочи»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт».

«Безусловно, мы очень расстроены. До удаления у нас было игровое преимущество, и в тоже время мы не позволили сочинцам создавать голевые моменты. Второй тайм вообще вели с позиции силы — хорошо контролировали мяч, усиливали давление, забили гол, имели еще несколько неплохих подходов. Удаление сломало нашу игру. Вдесятером по жаре и с таким серьезным соперником было тяжело обороняться. Не дотерпели, допустили ошибку, которая привела к ничейному результату», — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо».

«Сочи» с 29 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — 32 балла и 8-я строчка.