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«Удаление сломало нашу игру». Новиков прокомментировал итог матча с «Сочи»

2 июля 2020, 20:53
Кирилл Новиков. Фото ФК «Динамо»
Кирилл Новиков. Фото ФК «Динамо»
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт».

«Безусловно, мы очень расстроены. До удаления у нас было игровое преимущество, и в тоже время мы не позволили сочинцам создавать голевые моменты. Второй тайм вообще вели с позиции силы — хорошо контролировали мяч, усиливали давление, забили гол, имели еще несколько неплохих подходов. Удаление сломало нашу игру. Вдесятером по жаре и с таким серьезным соперником было тяжело обороняться. Не дотерпели, допустили ошибку, которая привела к ничейному результату», — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо».

«Сочи» с 29 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — 32 балла и 8-я строчка.

Сочи — Динамо

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15430

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