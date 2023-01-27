Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

Участники зимнего кубка РПЛ смогут взять запросы для просмотра судьей видеоповторов спорного момента

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Арбитры, работающие на матчах РПЛ, получили назначения на игры Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби, сообщает сайт РФС.

В регламент турнира включена возможность подавать запросы для просмотра судьей видеоповторов спорного момента. Каждая команда может использовать не более двух попыток за матч — по одной на тайм. Участники могут подать запросы для просмотра следующих моментов:

— гол

— назначение пенальти

— прямая красная карточка

— ошибочная идентификация игрока, получившего желтую или красную карточку

Чтобы использовать право на просмотр, официальный представитель команды должен сообщить о запросе резервному арбитру с описанием спорного эпизода, затем резервный судья передает информацию главному арбитру. Во время видеопросмотра судья обязан давать комментарии по эпизоду в прямом эфире.

Также регламент предусматривает флеш-интервью арбитров в течение 15 минут после завершения матча по согласованию с департаментом судейства РФС.

2 февраля (четверг)

«Ростов» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; ассистенты — Кирилл Большаков, Валерий Данченко; резервный судья — Сергей Иванов.

3 февраля (пятница)

«Краснодар» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов; ассистенты — Валерий Данченко, Кирилл Большаков; резервный судья — Кирилл Левников.

6 февраля (понедельник)

«Сочи» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков; ассистенты — Адлан Хатуев, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Павел Кукуян.

«Краснодар» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты — Владимир Миневич, Александр Богданов; резервный судья — Виталий Мешков.

10 февраля (пятница)

«Спартак» — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты — Алексей Лунев, Максим Гаврилин; резервный судья — Сергей Карасев.

11 февраля (суббота)

«Ростов» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев; ассистенты — Максим Гаврилин, Алексей Лунев; резервный судья — Владислав Безбородов.

Источник: https://rfs.ru/news/217426

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Владимир Бут откровенно рассказал об убийстве отца
Хачанов сражался в матче с Циципасом. Но для финала не хватило сил и эмоций
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Абаскаль заявил, что слухи в СМИ не влияют на работу Кейта Бальде
Рассказов: «Играя за «Спартак» знал, что «Крылья Советов» — амбициозная команда, которая играет в яркий футбол»
Абаскаль сообщил, что зимняя трансферная кампания «Спартака» завершена
Источник: Малком готов перейти из «Зенита» в «ПСЖ»
Абаскаль оценил новичков «Спартака» Дуарте и Тавареша
Абаскаль рассказал о готовности Промеса, пропускающего сборы «Спартака» в ОАЭ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов о Рассказове: «Может быть, «Спартак» оказался не его командой, а в «Крыльях» он раскроется»

Абаскаль подвел итоги первого зимнего сбора «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости