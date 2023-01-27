Участники зимнего кубка РПЛ смогут взять запросы для просмотра судьей видеоповторов спорного момента

Арбитры, работающие на матчах РПЛ, получили назначения на игры Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби, сообщает сайт РФС.

В регламент турнира включена возможность подавать запросы для просмотра судьей видеоповторов спорного момента. Каждая команда может использовать не более двух попыток за матч — по одной на тайм. Участники могут подать запросы для просмотра следующих моментов:

— гол

— назначение пенальти

— прямая красная карточка

— ошибочная идентификация игрока, получившего желтую или красную карточку

Чтобы использовать право на просмотр, официальный представитель команды должен сообщить о запросе резервному арбитру с описанием спорного эпизода, затем резервный судья передает информацию главному арбитру. Во время видеопросмотра судья обязан давать комментарии по эпизоду в прямом эфире.

Также регламент предусматривает флеш-интервью арбитров в течение 15 минут после завершения матча по согласованию с департаментом судейства РФС.

2 февраля (четверг)

«Ростов» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; ассистенты — Кирилл Большаков, Валерий Данченко; резервный судья — Сергей Иванов.

3 февраля (пятница)

«Краснодар» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов; ассистенты — Валерий Данченко, Кирилл Большаков; резервный судья — Кирилл Левников.

6 февраля (понедельник)

«Сочи» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков; ассистенты — Адлан Хатуев, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Павел Кукуян.

«Краснодар» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты — Владимир Миневич, Александр Богданов; резервный судья — Виталий Мешков.

10 февраля (пятница)

«Спартак» — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты — Алексей Лунев, Максим Гаврилин; резервный судья — Сергей Карасев.

11 февраля (суббота)

«Ростов» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев; ассистенты — Максим Гаврилин, Алексей Лунев; резервный судья — Владислав Безбородов.