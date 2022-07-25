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Бушманов: «Сычевой и «Спартак-2» похоронил»

Бушманов прокомментировал хет-трик нападающего «Оренбурга» Сычевого в ворота «Урала»
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» прокомментировал хет-трик нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в ворота «Урала» во втором туре РПЛ (3:0).

— Одним из героев тура стал 26-летний форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой. Вышел на замену после перерыва — и сделал хет-трик. Вы вообще о таком футболисте слышали?

— Разумеется. В прошлом сезоне, когда тренировал «Спартак-2», а «Оренбург» еще был в Первой лиге, Сычевой и нас похоронил. Появился на поле во втором тайме, заработал пенальти, потом сам забил и принес своей команде победу — 3:2.

— Еще пару лет назад он был никому не нужен, играл в чемпионате Крыма...

— Ну, Сычевой и в «Оренбурге» пока не имеет твердого места в основе. Хотя данные неплохие — высокий, худощавый, шустренький. С голевым чутьем. Хорошо открывается на последней линии, может убежать от защитника. С таким нападающим всегда надо держать ухо востро.

Матвей Сафонов и&nbsp;Георгий Джикия выводят команды на&nbsp;поле. «У «Спартака» такой состав, что команда обязана быть в тройке. С любым тренером!» Интервью ветерана красно-белых Бушманова

Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
Владимир Сычевой
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