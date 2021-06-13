У тренера «Динамо» Андрея Воронина умерла мать

У тренера московского «Динамо» Андрея Воронина скоропостижно скончалась его мать Регина Борисовна, информирует пресс-служба бело-голубых.

«Футбольный клуб «Динамо» выражает искренние соболезнования Андрею и его семье и скорбит вместе с ним об утрате», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, 41-летний Воронин 14 октября 2020 года вошел в тренерский штаб Сандро Шварца в «Динамо». За бело-голубых украинец играл с 2010 по 2014 год.