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У тренера «Динамо» Андрея Воронина умерла мать

15:40
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У тренера московского «Динамо» Андрея Воронина скоропостижно скончалась его мать Регина Борисовна, информирует пресс-служба бело-голубых.

«Футбольный клуб «Динамо» выражает искренние соболезнования Андрею и его семье и скорбит вместе с ним об утрате», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, 41-летний Воронин 14 октября 2020 года вошел в тренерский штаб Сандро Шварца в «Динамо». За бело-голубых украинец играл с 2010 по 2014 год.

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