Голенков и Комбаров покинули «Крылья Советов»

Нападающий Егор Голенков и защитник Дмитрий Комбаров покидают «Крылья Советов», сообщается на официальном сайте клуба 13 июня.

У футболистов закончились контракты с самарским клубом.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит игроков за проделанную работу и игру в нашей команде. Оба футболиста внесли достойный вклад в игру команды этом сезоне и помогли решить главную задачу, а также успешно выступить в Кубке России. Желаем футболистам успешного продолжения карьеры и будем всегда рады видеть на играх «Крыльев Советов», — говорится в сообщении.

Голенков пришел в самарский клуб в 2015 году и с тех пор сыграл 52 игры, забив 17 голов. Комбаров выступал за самарцев два года, он провел 55 матчей и забил 1 мяч.