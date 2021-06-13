Голенков и Комбаров покинули «Крылья Советов»
18:52
Нападающий Егор Голенков и защитник Дмитрий Комбаров покидают «Крылья Советов», сообщается на официальном сайте клуба 13 июня.
У футболистов закончились контракты с самарским клубом.
«Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит игроков за проделанную работу и игру в нашей команде. Оба футболиста внесли достойный вклад в игру команды этом сезоне и помогли решить главную задачу, а также успешно выступить в Кубке России. Желаем футболистам успешного продолжения карьеры и будем всегда рады видеть на играх «Крыльев Советов», — говорится в сообщении.
Голенков пришел в самарский клуб в 2015 году и с тех пор сыграл 52 игры, забив 17 голов. Комбаров выступал за самарцев два года, он провел 55 матчей и забил 1 мяч.
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