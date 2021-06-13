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Заболотный — о своем 30-летии: «Все только начинается»

15:37

Форвард «Сочи» Антон Заболотный в своем Instagram опубликовал пост о своем дне рождения. Сегодня, 13 июня, футболисту исполнилось 30 лет.

«Мне 30. Все только начинается», — написал нападающий.

Заболотный был вызван в сборную России для участия в Евро-2020. В первом матче против Бельгии (0:3) футболист остался в запасе.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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