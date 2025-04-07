У полузащитника «Динамо» Нгамале подозрение на перелом после матча с ЦСКА

Как стало известно «СЭ», у полузащитника «Динамо» Муми Нгамале подозрение на перелом надкостницы после удара хавбека ЦСКА Кирилла Глебова в матче 23-го тура РПЛ против красно-синих (1:3).

Глебов избежал наказания от главного арбитра Сергея Карасева за этот инцидент.

В ближайшее время Нгамале пройдет обследование, по итогам которого выяснится степень повреждения.

В сезоне-2024/25 30-летний камерунец забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.