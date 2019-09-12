У футболиста «Краснодара» украли часы на 23 миллиона рублей

Сотрудниками УМВД России по городу Краснодару задержан мужчина, подозреваемый в краже дорогостоящих наручных часов, принадлежащих нападающему «Краснодара» Ари, информирует официальный сайт МВД.

По версии следствия, злоумышленник незаконно проник в домовладение игрока через окно и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ.

С целью установления фактических обстоятельств происшествия полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев и выяснили, на каком автомобиле передвигался подозреваемый.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый местный житель. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По имеющейся информации, несколько украденных часов задержанный успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и передано законному владельцу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.