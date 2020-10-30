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У Евсеева спросили, готов ли он возглавить «Локомотив». И получили загадочный ответ

17:35
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Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопрос, готов ли он сейчас стать тренером «Локомотива».

«Что значит готов? Какие критерии должны быть? Думаете, кто-то наберет и спросит так? Очень сильно сомневаюсь. Посмотрите, я уже работал в ПФЛ, в ФНЛ, сейчас в премьер-лиге. Не мне решать, готов или нет», —  — сказал Евсеев в эфире программы «Коммент. Шоу».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/zZGJsIDHbBk

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