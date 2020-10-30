У Евсеева спросили, готов ли он возглавить «Локомотив». И получили загадочный ответ
Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопрос, готов ли он сейчас стать тренером «Локомотива».
«Что значит готов? Какие критерии должны быть? Думаете, кто-то наберет и спросит так? Очень сильно сомневаюсь. Посмотрите, я уже работал в ПФЛ, в ФНЛ, сейчас в премьер-лиге. Не мне решать, готов или нет», — — сказал Евсеев в эфире программы «Коммент. Шоу».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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